Kanton Aargau Sieben Autos stoßen auf der Autobahn 1 zusammen

Zwei Menschen werden verletzt beim Zusammenstoß von sieben Fahrzeugen auf nasser Fahrbahn auf der Autobahn 1 im Bezirk Baden.

Im dichten Berufsverkehr sind am Montagmorgen auf der A 1 in Höhe von Killwangen, Bezirk Baden, sieben Autos zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei zwei Unfallbeteiligte verletzt, bei den Unfallautos entstand ein Schaden von rund 100 000 Franken. Wie die Kantonspolizei informiert, passierte die Karambolage im stockenden Morgenverkehr auf dem Überholstreifen. Als Ursache gibt die Polizei ungenügenden Abstand und die nasse Fahrbahn an. Obwohl zwei der drei Fahrstreifen passierbar blieben, staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.