Kanton Aargau Schwanenkolonie soll halbiert werden

Die Schwanenkolonie am Hallwilersee soll halbiert werden, weil die Tiere so viel Dreck im Gras hinterlassen, dass es nicht mehr als Tierfutter taugt. Wie die Aargauer Zeitung schreibt, soll der Bestand von derzeit 60 bis 70 Schwänen halbiert werden, denn trotz des Fütterungsverbotes habe sich die Schwanenkolonie massiv vermehrt. Demnach soll der Bestand über Eingriffe am Brutgelege reduziert werden. Die Eier sollen eingestochen oder entfernt werden. Es sollen keine Tiere abgeschossen werden. Vogelschützer kritisieren dieses Vorgehen. (eba)