Erst als die Feuerwehr die Haustüre aufbrach, ist einem Ehepaar aufgefallen, dass es in ihrem Haus brannte. Das Paar konnte über die Drehleiter gerettet werden.

Für ein älteres Ehepaar gab es in der Nacht auf Ostermontag ein böses Erwachen. Erst als die Feuerwehr die Haustür aufbrach, ist das schlafende Paar in seinem bereits brennenden Haus aufgewacht. Laut Polizeiangaben war eine Patrouille in Untersiggenthal, Bezirk Baden, auf Streife, als sie die starke Rauchentwicklung in dem Einfamilienwohnhaus bemerkte. Die anrückende Feuerwehr drang mit Atemschutzträgern durch die aufgebrochene Haustür ein, erst durch diesen Lärm wachte das Rentnerpaar auf und konnte über den Balkon gerettet werden.