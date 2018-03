Kanton Aargau Obdachlose können in vier Aargauer Restaurants am Mittag gratis essen

Obdachlose können in vier Aargauer Restaurants am Mittag gratis essen

Finanziert wird das neue Angebot durch andere Gäste und die Sozialfirma Trinamo.

In vier Aargauer Restaurants, in Baden, Aarau, Lenzburg und Rheinfelden können künftig Obdachlose gratis Mittagessen. Wie die Aargauer Zeitung schreibt, wird dieses Angebot finanziert durch spendable Gäste und der Sozialfirma Trinamo. „Obdachlosen-Lunch“ nennt sich dieses Angebot für Bedürftige, dabei könnten Wohnsitzlose aber auch andere arme Menschen mit wenig Geld ein Gratis-Mittagessen zu sich nehmen. Demnach solle nach dem ersten Ansturm in der Mittagszeit das gleiche Mittagsmenü den Bedürftigen gratis gereicht werden. (eba)