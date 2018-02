Baden/Aargau Neues Thermalbad in Baden (Schweiz): Startschuss für Millionenprojekt Anfang März

Der Aqualonbetreiber „Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden“ plant ein Thermalbad mit Innen- und Außenbecken mit unterschiedlichen Temperaturen und einer Saunalandschaft in Baden/Aargau. Der Baubeginn ist für den 5. März terminiert, die Eröffnung soll im September 2020 erfolgen.

Die „Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden“, die in Bad Säckingen das Aqualon betreibt und hier seit längerem weitere Sanierungen vorgesehen hat, wird jetzt offenbar massiv in Baden investieren. Der Baustart für das Millionen-Projekt Botta-Bad in Baden soll nun definitiv am 5. März erfolgen, also in gut zwei Wochen.

Vor einem Jahr war offizieller Spatenstich für das Thermalbad des Architekten Mario Botta. Doch nachdem das alte Thermalbad, Römerbad und Staadhof abgerissen wurden, passierte nichts mehr.

Nach der neusten Ankündigung, kürzlich vorgetragen an einer Informationsveranstaltung für Bewohner des Bäderquartiers, soll der Baustart für das Botta-Bad am 5. März und die Eröffnung im September 2020 sein. Auf dieses Datum haben sich Bauherrin Verenahof AG und das Generalunternehmen HRS Real Estate geeinigt, nachdem sie am 21. Dezember per Vertrag alle finanziellen Details regelten.

Die „Stiftung Bad Zurzach und Baden“, Betreiberin des Botta-Bades, hofft auf 500 000 Gäste pro Jahr; für die Privatklinik wird mit einer Auslastung von rund 85 Prozent gerechnet. Die Konkurrenz in Schinznach-Bad äußerte sich kritisch zu diesen Zahlen, sie könnten im aktuellen Marktumfeld nur schwer erreicht werden.

Darauf angesprochen zeigte sich Stephan Güntensperger, Verwaltungsratsvizepräsident der Verenahof AG, diese Woche unbeeindruckt. Man sei zuversichtlich, die angestrebte Gästezahl im Thermalbad erreichen zu können, obwohl laut Geschäftsplan schlechtere Szenarien verkraftet werden könnten.

Rund zweieinhalb Jahre wird die Bauzeit betragen; verlaufen die Arbeiten nach Plan, wird das Botta-Bad im September 2020 eröffnet. Entstehen wird ein 160 Meter langer, schmaler Baukörper, aus dem fingerartige Öffnungen in den Himmel ragen. Es sind diverse Innen- und Außenbecken mit unterschiedlichen Temperaturen geplant, zum Beispiel ein Flussbad und Dampfbäder. Auch eine Saunalandschaft und Therapieräume finden Platz.

Dass der Baustart einige Male verschoben wurde, lag nicht am Thermalbad, sondern an den umstrittenen Plänen für eine Privatklinik in den ehemaligen Bäderhotels Bären, Ochsen und Verenahof. Die Denkmalpflege pochte darauf, der Elefantensaal im Verenahof müsse erhalten bleiben. In diesem Punkt haben sich Bauherrschaft und Behörden bis heute nicht geeinigt.

Deshalb wurde die Baubewilligung für die Klinik für Rehabilitation und Prävention nur unter Auflagen erteilt. Um das Klinikprojekt kümmert sich nicht mehr Architekt Mario Botta, sondern das Architekturbüro Villa Nova aus Basel, das auf die Sanierung und den Erhalt historischer und denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert ist.

Das überarbeitete Baugesuch wird diesen Frühling eingereicht, im vierten Quartal soll mit dem Bau begonnen werden. Weil Denkmalpflege und Bauherrschaft diesmal sehr eng miteinander zusammenarbeiten, dürfte einer Bewilligung des umstrittenen "Baufeldes 3" nichts mehr im Weg stehen. Die Pläne sehen eine Privatklinik mit 62 Zimmern vor. Auch ein öffentliches Restaurant soll im historisch bedeutenden Areal Platz finden.