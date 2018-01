Kanton Aargau Nach Fast-Ausrottung: Der Biber erobert im Kanton Aargau jetzt auch die Bäche

Nach der Fast-Ausrottung ist der Biber im Kanton wieder heimisch geworden. Mittlerweile gibt es nicht nur an großen Flüssen, sondern auch an kleinen Bächen Lebensräume des Bibers.

Kanton Aargau – Nicht nur am Rheinufer in Waldshut sind die Spuren des Bibers zu sehen. Der Nager ist auch in der Schweiz wieder heimisch. Im Nachbarland sucht das schwimmende Pelztier seinen Lebensraum dabei immer weiter weg von den großen Flüssen.

Nach seiner Fast-Ausrottung hat der Biber mittlerweile im Aargau alle großen Flüsse wieder besiedelt. Das zeigte eine groß angelegte Zählung des Kantons bereits 2013. Fast 80 Reviere wurden gezählt, gut die Hälfte Familienreviere, etwas weniger Einzel- und Paarreviere. Insgesamt gingen die Fachleute von gut 270 Tieren aus. Und ein Phänomen zeichnete sich schon damals ab: Die Biber erobern nach und nach auch die Bäche im Kanton.

Ein Phänomen, das sich seither noch verstärkt hat. Aus allen Regionen des Aargaus sind inzwischen Bäche bekannt, die zumindest zeitweise von Bibern besiedelt wurden. Ein Beispiel ist der Möhlinbach im Fricktal. Der Biber hat hier sogar in Zuzgen, fast acht Kilometer Luftlinie vom Rheinufer entfernt, seine Spuren hinterlassen. Etwas überrascht habe ihn dabei nur, wie schnell der Biber die eingedolten Stellen des Bachs überwunden habe, sagt Markus Kasper, Co-Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Möhlin. Dass sich der Biber hingegen überhaupt dem Bach entlang ausbreite, sei kaum überraschend: „Das ist ein natürliches Verhalten: Die Reviere am Rhein sind mittlerweile besetzt, also müssen sich die Tiere Alternativen suchen.“

Das bringt Herausforderungen – einerseits für den Biber, andererseits im Umgang mit ihm. „Die Bäche sind oft kein idealer Lebensraum für die Tiere“, sagt Umweltschutzexperte Meinrad Bärtschi. So sei mitunter etwa das Wasser zu flach, weshalb die Biber einen Damm bauen. Das wiederum kann dazu führen, dass das Wasser in die Drainagen zurückstaut und das Kulturland dadurch vernässt wird.

Auch Fraßschäden an landwirtschaftlichen Kulturen oder Nutzhölzern wurden in den vergangenen Jahren verzeichnet, etwa im Möhliner Forst. Bärtschi weiß außerdem von einem Fall im Mettauertal, wo sich ein Biber in einer Obstplantage zu schaffen machte. „Konflikte treten meistens an kleineren Gewässern auf, die keine oder nur wenig bestockte Uferbereiche aufweisen und die unmittelbar an Verkehrswege, Kulturland oder Gärten angrenzen“, heißt es in einem Dossier des Kantons zum Biber. In solchen Fällen versuchen kantonale Biberbeauftragte, mit den Betroffenen eine Lösung zu finden.

Manchmal löst sich das Problem mit dem Biber auch von alleine. Beispiele aus den vergangenen Jahren zeigen, dass die Biber meist kaum länger als ein oder zwei Jahre in Bächen bleiben. Oft erweisen sich die Uferstreifen als zu schmal, die Weichhölzer in Ufernähe als zu knapp – oder die Straße als zu nah. 2013 waren über die Hälfte der tot aufgefundenen Biber bei einer Kollision mit einem Fahrzeug gestorben.