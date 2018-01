Kanton Aargau Museen in Baden locken mehr Besucher an

Museen in Baden locken mehr Besucher an

Einen Besucherrekord verzeichnen die Museen in Baden. Insgesamt 13 590 Besucher besuchen das Hixtorische Museum.

Für die Museen in Baden war das vergangene Jahr höchst erfolgreich, besonders im Historischen Museum wurden mehr Besucher als jemals zuvor gezählt. Insgesamt 13 590 Besucher, so die Aargauer Zeitung, besuchten das Museum. Dessen Leiterin sieht die Badenfahrt als einen Grund für den letztjährigen Besucherrekord an, aber auch die zunehmende Identifikation der Bevölkerung mit der Stadtgeschichte macht sie als eine Ursache aus. Auch beim Kindermuseum ist man zufrieden. Es erzielte mit 27 300 Besuchern sein zweitbestes Ergebnis. (eba)