Kanton Aargau "Mord im Orientexpress": Schweizer Lok wird Filmstar

Die Dampflok mit dem Namen 241-A-65 aus Full-Reuenthal spielt neben Johnny Depp die Hauptrolle im Film "Mord im Orientexpress".

"Mord im Orient-Express" ist der aktuell bestbesuchte Film in der Deutschschweiz. Die schwergewichtige Hauptdarstellerin kommt dabei aus dem Zurzibiet.

Papa Moll ist nicht der einzige Leinwandheld aus dem Bezirk Zurzach, der gerade für Furore sorgt. Eine Dampflokomotive aus Full-Reuenthal heizt in den Kinosälen ebenfalls kräftig ein. Das 200 Tonnen schwere Dampfross mit dem Namen 241-A-65 füllt derzeit die Kassen und stiehlt in der Neuverfilmung von "Mord im Orient-Express! den Superstars Johnny Depp, Michelle Pfeifer oder Penélope Cruz die Show. Über 100 000 Besucher lockte der Streifen seit der Premiere am 9. November in die Kinos. In der Deutschschweiz liegt der Film nach der Vorlage von Agatha Christies Roman gerade an der Spitze, gesamtschweizerisch hinter dem Animationsfilm "Coco" auf Rang zwei.

Die in Frankreich gebaute Maschine mit Baujahr 1931 ist die größte betriebsfähige Dampflok in Europa. Sie stand in den 40er und 50er Jahren auf der Originalstrecke des "Orient-Express" von Paris und Wien nach Istanbul im Einsatz.

Dieter Holliger (60) kümmert sich als Betriebs- und technischer Leiter des Vereins 241-A-65 in Full-Reuenthal in einem alten Industrieschuppen um die Wartung. Erhalten haben er und sein Team vom Verein 241-A-65 die Lokomotive vor gut 15 Jahren von einer privaten Person. "Den Ingenieuren war es damals wichtig, dass die Lok gut aussah. Wo wir mit ihr hinkommen, sorgt sie für Faszination." Die Begeisterung schwappte bis nach Hollywood über. Regisseur Kenneth Branagh schickte extra ein Team in die Schweiz, um die Lok zu filmen. Gedreht wurde "Mord im Orient-Express" unter anderem im Kanton Luzern auf der Privatstrecke Sursee–Triengen.

Dieter Holliger und sein Team haben den Auftritt ihrer Lok an der Premiere von "Mord im Orientexpress" im Kino Trafo in Baden gesehen und geraten ins Schwärmen. Doch nicht nur bei ihnen stieß der schnaubende Riese Glücksgefühle aus: Das Interesse an der legendären Lokomotive hat mittlerweile sprunghaft zugenommen, sagt Holliger. Im Depot in Full-Reuenthal können Interessierte jeweils am Samstag nach Anmeldung einen Augenschein des eleganten Kolosses nehmen. Zwei- bis dreimal pro Jahr organisiert der Verein Nostalgiefahrten, letztmals vor zwei Wochen von Full nach Konstanz.

Inzwischen hatte die 241-A-65 bereits einen weiteren Auftritt: In einem Kurzkrimi rollte die Lok über die Leinwand unter anderem im Imax-Film-Theater in Luzern.