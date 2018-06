sisseln Konzept für das Sissler Hallenbad steht in der Kritik

Vor allem die neuen Eintrittspreise des Bads sorgen für kontroverse und kritische Diskussionen. Gemeindeammann Rainer Schaub nimmt vor der Gemeindeversammlung die Petition zum Betriebskonzept entgegen.

Das neue Betriebskonzept für das Sissler Hallenbad ist weiter heftig umstritten. Vor allem geht es um die neuen Eintrittspreise. So war das auch das am meisten diskutierte Thema an der Gemeindeversammlung, obwohl es in der Sache nichts zu entscheiden gab. Der Sissler Gemeindeammann Rainer Schaub stellte den Anwesenden das neue Betriebskonzept vor. Wie kontrovers und kritisch dieses von einigen Seiten beurteilt wird, zeigte sich schon vor der Versammlung. Schaub nahm von einer gut 20-köpfigen Delegation eine Petition entgegen (siehe Infokasten). Und auch während der Versammlung wurde teils heftig diskutiert. Der Gemeinderat beabsichtigt mit dem Konzept, die Kosten für das Hallenbad zu senken. Denn das Bad – das betonte Schaub während der Versammlung mehrmals – schreibt Verluste. "Das operative Defizit beträgt jedes Jahr zwischen 250 000 und 300 000 Franken", so Schaub. "Langfristig ist ein solcher Verlust nicht tragbar."

Das neue Betriebskonzept sieht vor, die verschiedenen Nutzungen des Hallenbads zeitlich zu trennen. Die Schule, Schwimmschulen und Vereine sowie die Öffentlichkeit sollen das Hallenbad zu unterschiedlichen Zeiten nutzen und während diesen dafür ganz für sich haben. Schaub nannte zwei Vorteile dieses Konzepts: Einerseits gäbe es keine Konflikte mehr zwischen den verschiedenen Nutzern, andererseits ergäben sich Einsparungen.

Unter anderem die Öffnungszeiten von Bistro und Sauna werden reduziert und der Personaleinsatz entsprechend angepasst. Diese Aspekte schienen bei den Anwesenden kaum umstritten. Sie störten sich vielmehr an den weiteren Konsequenzen des neuen Konzepts – den steigenden Kosten für die Nutzer. Während die Eintrittspreise für die Öffentlichkeit gleich bleiben, steigen die Mieten für Schulen, Schwimmschulen und Vereine an. Statt wie bisher bahnenweise wird das Hallenbad künftig nur noch komplett vermietet. Als erster Stimmbürger meldete sich ein langjähriges Mitglied der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) Fricktal. Die Kosten würden massiv steigen, das Angebot sei gar in Gefahr, sagte er. "Ich sehe nicht ein, warum hier gespart werden soll und hoffe, dass sich der Gemeinderat das noch einmal gründlich überlegt." Schaub wies darauf hin, dass die Gemeinde bis dato zwar vonseiten der Eltern, nicht aber vom Verein eine Reklamation erhalten habe – "und das, obwohl wir seit Anfang Jahr mit den Betroffenen in Kontakt stehen."

Die Gemeinde habe der SLRG ausserdem einen Vorschlag unterbreitet für eine Anrechnung der Eintrittskosten der Mitglieder an die Jahresbeiträge. "Aber auch hier haben wir bis heute nichts gehört." Nach mehr als einer Stunde Diskussion blieb es dabei: Der Gemeinderat wird das Konzept im Juli offiziell publizieren, es tritt im August in Kraft.