von SK

Das Kernkraftwerk Leibstadt geht in Revision. Am Montag, 17. September, wurde das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) planmäßig für die knapp vier Wochen dauernde Jahreshauptrevision vom Netz genommen und abgeschaltet. Während den nächsten vier Wochen werden 80 frische Brennelemente in den Reaktorkern geladen, der insgesamt 648 Elemente enthält. Externe und interne Spezialisten unterziehen im Rahmen der Revisionsarbeiten alle im letzten Jahr neu eingesetzten Brennelemente einer speziellen Inspektion. Darüber informiert das KKL in einer Medienmitteilung. Daneben werden unterschiedliche Instandhaltungsarbeiten und umfassende Prüfungen an Systemen, Komponenten und Armaturen vorgenommen. Knapp 1000 externe Fachkräfte unterstützen während der Jahreshauptrevision die 500 Mitarbeitenden des KKL.





Zurückgeblättert Vor 25 Jahren im SÜDKURIER Kreis Waldshut – „Durchweg positiv bewertet der alte und neue SPD-Kreisvorsitzende Dr. Dieter Puchta aus Jestetten das Mitregieren seiner Partei in Stuttgart“, so der Alb-Bote am 6. September 1993. „In seinem Rechenschaftsbericht vor der Kreisdelegiertenkonferenz in Öflingen führte Puchta aus: ,Es ist erheblich lustvoller, mitregieren zu können, als permanent Anträge nur für den Papierkorb zu produzieren.’ In einem Kurzreferat ging der SPD-Landesvorsitzende Ulrich Maurer (der später zu den Linken wechselte, Red.) auf die Wirtschaftskrise im Bund ein und warf der CDU/FDP-Bundesregierung vor, die tatsächliche Situation schön zu reden.“ (hff)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein