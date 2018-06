Kurt Altenburger wird neuer Gemeindepräsident in Rafz, Jürg Sigrist gibt dieses Amt zum Juli ab. Baureferentin Helene Sigrist nimmt ebenfalls Abschied aus dem Gemeinderat.

In Rafz, der Schweizer Nachbargemeinde von Lottstetten und Dettighofen, gibt es einen kommunalpolitischen Wechsel. Der Gemeindepräsident Jürg Sigrist und die Baureferentin Helene Sigrist scheiden mit der neuen Legislaturperiode im Juli aus dem Gemeinderat aus.

Helene Sigrist war seit 2006 im Gemeinderat, wo sie für die Bereiche Bau und Liegenschaften verantwortlich war. Ein Höhepunkt ihrer politischen Karriere war die Realisierung der Saalsporthalle Schalmenacker. Der 63-jährige Jürg Sigrist ist seit 33 Jahren in den Rafzer Gemeindebehörden aktiv und gilt in der Schweizer Nachbargemeinde als politisches Urgestein. Im Jahr 2002 wurde er zum Gemeindepräsident gewählt und war für die Ressorts Finanzen, Sicherheit und Kultur zuständig. Am 30. Juni wird er sein politisches Engagement nach 20 Jahren im Rafzer Gemeinderat abschließen.

Der Vizepräsident Kurt Altenburger nahm bei der jüngsten Gemeindeversammlung die Verabschiedung vor. Altenburger wird im Juli selbst die Nachfolge von Jürg Sigrist als Gemeindepräsident antreten. Der Gewerkschaftssekretär ist bereits seit 2014 Mitglied im Rafzer Gemeinderat, wo er als Präsident der Sozialbehörde und des Gesundheitsvorstandes amtiert. Die Beiden frei gewordenen Gemeinderatssitze werden künftig von Ursula Wischniewski und Roman Neukom eingenommen. Der vierte Mann am Ratstisch ist der bisherige Gemeinderat Markus Berger.