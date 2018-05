Kanton Aargau Im Konkursamt stapeln sich Akten: 2017 sind im Kanton Aargau mehr als 800 Konkurseröffnungen eingegangen

Im vergangenem Jahr sind im Kanton Aargau mehr als 800 Konkurseröffnungen registriert worden. Während im Jahr 2008 noch 559 Konkurseröffnungen beim Amt eingingen, waren es 2017 laut Geschäftsbericht der Aargauer Gerichte bereits 815.

Im Schweizer Kanton Aargau sind im Jahr 2017 mehr als 800 Konkurseröffnungen registriert worden – und der Trend setzt sich fort.Auf den Pulten der Mitarbeiter des Konkursamtes stapeln sich die Akten. Es sei fraglich, ob die Arbeitslast langfristig mit dem aktuellen Personalbestand bewältigt werden könne, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht der Aargauer Gerichte. Während im Jahr 2008 noch 559 Konkurseröffnungen beim Amt eingingen, waren es 2017 bereits 815. Das ist ein neuer Höchststand und wohl keine Ausnahme. "Auch für das Jahr 2018 ist die Anzahl Konkurseröffnungen im Kanton Aargau tendenziell steigend", sagt Corina Trevisan, Mediensprecherin der Aargauer Gerichte. Der Konkurs, der im Februar über das Ärztezentrum Mutschellen eröffnet wurde, ist nur ein Beispiel. Was den Anstieg der Konkurseröffnungen verursache, sei schwierig zu sagen. "Gründe sind unter anderen, dass die wegen Organisationsmängeln eröffneten Liquidationen zugenommen haben", so Trevisan. Das heißt, es gibt immer mehr Firmen, denen eines der vorgeschriebenen Organe, etwa ein Verwaltungsrat, fehlt oder nicht rechtmäßig zusammengesetzt ist. Der Richter kann in solchen Fällen die Gesellschaft auflösen. Außerdem könnten auch gesellschaftspolitische und ökonomische Gründe für den Anstieg der Konkurseröffnungen verantwortlich sein. Bei natürlichen Personen sei die Anzahl Fälle konstant hoch. "Dazu gehören beispielsweise Konkurseröffnungen wegen Ausschlagung des Erbes", sagt Trevisan. Gegen den stetigen Anstieg könne aber kaum etwas gemacht werden. "Das Gesetz gibt vor, in welchen Fällen ein Konkursverfahren zu führen ist", sagt Trevisan. Die Massnahmen, einem weiteren Anstieg entgegenzuwirken, seien insofern begrenzt.

Neben den neu eingegangenen Fällen habe auch die Anzahl der anhängigen Konkursverfahren im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen, heißt es im Geschäftsbericht. "Das ist mit ein Grund für die hohe Arbeitslast des Konkursamtes", sagt Trevisan. Obwohl die Belastung der Mitarbeitenden hoch sei, seien bis jetzt noch keine neuen Stellen beantragt worden. "Noch offen sind mögliche Synergieeffekte als Folge der geplanten Zusammenlegung der drei Amtsstellen Baden, Brugg und Oberentfelden an einem gemeinsamen Standort", sagt Trevisan.