Kanton Aargau Höchster Aargauer: Bernhard Scholl ist neuer Grossratspräsident

Mit 101 Stimmen ist Bernhard Scholl aus Möhlin an der ersten Grossratssitzung in diesem Jahr zum neuen Grossratspräsidenten gewählt worden.

Das Aargauer Kantonsparlament hat einen neuen Grossratspräsidenten gewählt. Bernhard Scholl aus Möhlin, Bezirk Rheinfelden, ist für die nächsten vier Jahre der neue höchste Aargauer, so berichtet die Aargauer Zeitung. Der 66-jährige Fricktaler erhielt 101 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 64 Stimmen. Er ist Chemiker im Ruhestand und gehört nach einem Unterbruch seit 2014 wieder dem Kantonsparlament an. Scholl ist Mitglied der FDP und war zeitweise FDP-Fraktionspräsident. Er tritt die Nachfolge von Benjamin Giezendanner (SVP) an. (eba)