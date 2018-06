Laufenburg/CH vor 5 Stunden

Hintergründe zur Ausstellung "Weltenguss": Rehmann-Museum in Laufenburg/CH nimmt an der Reihe "Mittwoch-Matinee" teil

Das Rehmann-Museum in Laufenburg/CH startet in Zusammenarbeit mit den Museen Basel die Mittwoch-Matinee. Das Ziel ist ein neuer Umgang mit der Kunst und am 4. Juli ein etwas anderer Blickwinkel auf die Ausstellung "Weltenguss".