Kanton Aargau Guru hinter Gitter: Aargauer Gericht verurteilt Sektenmitglied wegen sexuellem Missbrauch

Jahrelang hat ein ranghohes Sektenmitglied im Kanton Aargau Frauen sexuell missbraucht. Die Opfer, von denen fünf Anzeige erstatteten, waren dem Guru offenbar hörig. Nun verurteilte das Obergericht Aargau den 66-Jährigen zu neun Jahren Haft.

Die Anklageschrift ist lang, sie zu lesen ist unangenehm. Fünf Frauen soll ein heute 66-Jähriger missbraucht haben. Einige davon, nachdem er bereits 2010 vom Solothurner Obergericht zu einer Haftstrafe von 27 Monaten verurteilt worden war. Diese durfte er mit elektronischer Fussfessel in seinem Haus absitzen, wo ihn seine späteren Opfer besuchten. Unter anderem soll er sie genötigt haben, ihn oral zu befriedigen. Außerdem, so die Anklage, verletzte er sie an den Brüsten und im Intimbereich.

Insgesamt fünf Frauen hatten gegen ihn Anzeige eingereicht. Das Bezirksgericht Zurzach verurteilte den Mann im November 2015 wegen mehrfacher sexueller Nötigung sowie Ausnützen einer Notlage zu neun Jahren und neun Monaten Haft. Eine Verwahrung, wie sie die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, verhängte das Gericht nicht.

Gegen das Urteil legte der Angeklagte Berufung beim Obergericht in Aarau ein. Dort wollte er sich nicht äußern. Auch sonst zeigte er sich nicht kooperativ: Gespräche mit forensischen Gutachtern hatte er abgelehnt, ebenso eine Therapie. Dies begründete er damit, dass er kein Vertrauen in Psychologen habe.

Die späteren Opfer lernte der Angeklagte in einer Meditationsgruppe kennen. Er leitete eine eigene Yoga-Schule und ließ sich von seinen Schülern als Meister ansprechen. Die Klägerinnen sind alle 20 bis 30 Jahre jünger als der Täter und befanden sich laut Staatsanwaltschaft in einem emotional labilen Zustand, als sie seine Schule besuchten.

Der Angeklagte, so der Vorwurf, machte die Frauen von sich abhängig und brachte sie dazu, alle ihrer Entscheidungen mit ihm abzusprechen. Teilweise soll er erreicht haben, dass sie sich von ihren damaligen Partnern trennten.

Narzisstische Züge und Dominanz

Der Angeklagte teilte seinen Opfern jeweils mit, dass sie von der „allumfassenden Macht“ zu seiner Frau erkoren worden seien. Sie trauten nicht, sich zu widersetzen. Dass sich erwachsene Frauen in einer solchen Situation nicht zur Wehr setzen, ist laut der Staatsanwaltschaft nur dann zu verstehen, wenn die Vorfälle im Kontext betrachtet werden: Die Frauen hätten einen gewissen Hang zur Entwicklung eines Abhängigkeitsverhältnisses gehabt und seien auf der Suche nach einer Autoritätsperson gewesen. Der Sektenguru habe das erkannt und ausgenutzt.

Weil der Mann nicht mit Psychologen kooperierte, wurde ein sogenanntes Aktengutachten, beruhend auf Zeugenaussagen und Dokumenten, erstellt. Laut dem Gutachter lässt sich bei dem Angeklagten keine Krankheit diagnostizieren. Wohl aber Persönlichkeitsmerkmale, die für die Taten relevant gewesen seien: So habe der 66-Jährige eine narzisstische Persönlichkeit und weise einen Dominanzfokus auf.

Für seine Taten seien diese Charakterzüge relevant gewesen, so der Gutachter. "Der Angeklagte sieht sich als etwas Besonderes. Das war beim Aufbau seiner Meditationsgruppe wichtig. Er stand im Zentrum und verlangte immer mehr Bewunderung." Das mache eine Therapie schwer, denn "bei einer Therapie ist der Patient in keiner Machtposition mehr." Die Rückfallgefahr stufte er als hoch ein.

Dazu nahm der Angeklagte vor Obergericht kurz Stellung: „Was ich da höre, ist schrecklich.“ Weiter wollte er sich nicht äußern. Während der Gutachter sprach, lachte der Mann mehrmals schnaubend vor sich hin. Sein Anwalt Alain Joset beantragte Haftentlassung, die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils.

Das Gericht brauchte 90 Minuten, um zu einem Urteil zu kommen. Am Ende errang der Angeklagte einen Teilsieg. Er wurde zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die er vorerst in Sicherheitshaft verbringen muss. Eine Verwahrung sprach das Gericht nicht aus, weil nicht ausgeschlossen sei, dass der Mann therapiert werden könne.

Für Verteidiger Joset ist das Urteil positiv: "Mein Mandat ist vorerst zufrieden, dass keine Verwahrung ausgesprochen wurde". Ob er das Urteil weiterzieht, will Joset entscheiden, nachdem er das schriftliche Urteil erhalten hat. Auch Staatsanwalt Sandro D’Ignazio will die Urteilsbegründung abwarten, bevor er über einen allfälligen Weiterzug des Falles ans Bundesgericht entscheidet.