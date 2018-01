Kanton Aargau Großbrand in Gewerbegebäude

Großbrand in Gewerbegebäude

Der Großbrand eines Gewerbegebäudes in Klingnau, Bezirk Zurzach, löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das mehrstöckige Gebäude, in dem sich Lager- und Werkstatträume sowie eine Fischzucht befanden, ist nach Angaben der Polizei vollständig ausgebrannt. Die Zander-Fischzucht, die sich im Untergeschoss befand, ist dabei noch glimpflich davongekommen. Ein Großteil der Fische hat den Brand unbeschadet überlebt. Nur die Fische in einem von insgesamt 21 Becken sind verendet. Die Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso die Brandursache. (eba)