Koblenz vor 18 Stunden

Frischzellenkur für die historische Eisenbahnbrücke zwischen Koblenz und Felsenau

Die am 1. August 1892 in Betrieb genommene Eisenbahnbrücke über Aare bei Koblenz wird saniert. Denn besonders bei Hochwasser sei die Stabilität in Gefahr. Dabei soll auch der Gehweg ausgebessert werden.