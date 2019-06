Hornussen vor 15 Stunden

Frau nickt am Steuer ein und verursacht Unfall auf der A 3 bei Hornussen

Eine junge Automobilistin verursachte in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag auf der A3 einen Selbstunfall. Sie blieb unverletzt, am Wagen entstand jedoch Totalschaden. Mutmasslich war sie am Steuer eingeschlafen.