Kanton Aargau Flugplatz Schupfart feiert 50-jähriges Bestehen mit Flugtag

Vor 50 Jahren hat der Heimatflugplatz Schupfart seinen Betrieb aufgenommen. Doch der Weg dorthin war für den Aeroclub Schweiz, Sektion Fricktal damals alles andere als einfach. Mit einem Flugtag am 30. Juni und 1. Juli feiert der Regionalverband das Jubiläum.

Trotz eines schwierigen Starts wurde vor 50 Jahren der Flugplatz Schupfart eröffnet – weil einige Fricktaler Flieger ihren Traum einfach nicht aufgeben wollten.

„Das erste Flugzeug ist gelandet.“ So hieß die Schlagzeile Ende August 1966 im „Aargauer Tagblatt“. Die Sektion Fricktal des Aeroclubs Schweiz hatte eben eine Bauetappe für den Flugplatz Schupfart abgeschlossen, sodass am 27. August die ersten Flugzeuge auf ihren neuen Heimatflugplatz überflogen werden konnten. "Die Lage des Flugplatzes ist geradezu ideal, liegt er doch inmitten einer wunderbaren Landschaft, die den Blick bis weit ins Rheinland freigibt", hieß es im „Tagblatt“. Der Flugplatz werde „sicherlich ein regionales Schmuckstück und eine Fremdenattraktion ersten Ranges“.

Dabei hatte noch wenige Jahre zuvor wenig darauf hingedeutet, dass es für den Fricktaler Flugplatz ein Happy End geben würde. Die im Dezember 1947 gegründete Sektion Fricktal war ursprünglich im Sisslerfeld beheimatet. Die Industrialisierung dort zwang sie in den 1960er-Jahren allerdings, nach einem neuen Gelände Ausschau zu halten. "Die Roche expandierte im Sisslerfeld", erinnert sich Hans Benz (80), damals wie heute Mitglied in der Sektion. Eine Lösung zeichnete sich rasch ab: Die Sektion konnte in Wallbach ein geeignetes Grundstück erwerben – doch Gemeinde und Kanton verweigerten im letzten Moment die Einwilligung. "Wir wurden auf dem falschen Fuß erwischt und mussten mit der Suche wieder von vorne anfangen", so Benz. Als am Pfingstmontag 1965 das letzte Flugzeug im Sisslerfeld abhob, war unklar, ob es jemals wieder im Fricktal würde landen können. Die Motor- und Segelflugzeuge mussten unter anderem im Birrfeld untergebracht werden.

Schließlich aber fand man auf dem Hochplateau "Tägertli" zwischen Schupfart und Wegenstetten ein geeignetes Stück Land. Wobei: Ein Stück Land trifft es nicht ganz. Über 300 Hausbesuche und Verhandlungen waren nötig, bis insgesamt 124 Kauf- oder Pachtverträge mit den Grundeigentümern abgeschlossen waren. "Die Güterregulierung gab es damals noch nicht", sagt Benz mit einem Lachen. Von nun an ging es rasch vorwärts mit dem neuen Flugplatz. Innerhalb weniger Monate erstellte die Sektion eine Graspiste sowie – verbunden mit unzähligen Frondienststunden der Mitglieder – einen Hangar. Die Eröffnung fand im Juni 1967 statt; 1969 folgte das Flugplatzrestaurant. "Das Herzblut und die Leidenschaft waren unglaublich", sagt Hans Benz. "Ohne das wäre es nicht möglich gewesen." Nun feiert die Sektion, heute "Regionalverband", am 30. Juni und 1. Juli mit einem großen Flugtag das 50-Jahre-Jubiläum des Flugplatzes – eigentlich ein Jahr zu spät. Aber mit gutem Grund: Die Infrastruktur auf dem Flugplatz wird erneuert. Der Flugplatz will auch in Zukunft gut gerüstet sein.