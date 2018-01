Kanton Aargau Erneut ereignen sich zwei Unfälle mit Fußgängern auf Zebrastreifen

Zwei Fußgänger wurden am Freitagmorgen im Kanton Aargau angefahren – erneut ereigneten sich die Unfälle auf Zebrastreifen.

Erneut ist es im Kanton Aargau zu Unfällen gekommen, bei denen Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren und verletzt wurden. Laut Kantonspolizei ereigneten sich beide Verkehrsunfälle am frühen Freitagmorgen, dabei wurde eine junge Frau, die gerade dabei war, eine Straße in Sins, Bezirk Muri, zu überqueren, angefahren. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Nur eine Stunde später wurde eine 21-jährige Frau in Stetten, Bezirk Baden, auf dem Zebrastreifen von dem Wagen eines 80-jährigen Fahrers erfasst und musste ins Spital gebracht werden.