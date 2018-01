Kanton Aargau Ein Schweizer Verkehrsunternehmen testet ein neues Kleinbus-Angebot in der Region Brugg

Mit einem Kleinbus durch professionelle Fahrer von Tür zu Tür gebracht werden – und das zu deutlich geringeren Preisen als mit dem Taxi: Das steckt hinter dem Test, den das Verkehrsunternehmen Postauto ab Februar in der Region Brugg testen will.

Das Nahverkehrsunternehmen Postauto startet in der Region Brugg einen Taxi-Versuch. Am Standort ihrer Wahl werden die Fahrgäste abgeholt und in einem Kleinbus zu einem frei wählbaren Ziel gefahren. Dass sich die Mobilität in den nächsten Jahren auch in der Schweiz grundlegend verändern wird, davon ist das Unternehmen Postauto überzeugt. Stichworte sind Digitalisierung, bessere Auslastung von Fahrzeugen und deren bedarfsgerechter Einsatz. Hier setzt das neue Tür-zu-Tür-Mobilitätsangebot an, das Postauto von 5. Februar bis 4. März – in der Schweiz einmalig – nur in der Region Brugg testen wird. Derzeit werden Freiwillige gesucht.

Die Passagiere dieser Vor-Testphase bilden eine geschlossene Nutzergruppe, die das System ausprobieren und den Verantwortlichen Rückmeldungen geben wird. Für den Teilnehmerkreis sind alle Dienstleistungen kostenlos. Das eigentliche Pilotprojekt, das laut Postauto-Sprecher von „weiteren starken Partnern“ getragen wird, startet im April und dauert ein Jahr. So funktioniert der flexible Shuttle-Service: Ein Kleinbus mit professionellem Fahrer transportiert die Passagiere. Während der Fahrt können weitere Personen zusteigen. Die gebuchte Tour verlängert sich dadurch um maximal fünf bis zehn Minuten. Über eine App kann die Fahrt mit dem Smartphone gebucht und bezahlt werden. Der Preis wird vor der Fahrt bekannt gegeben. Laut Postauto ist er niedriger (mindestens 50 Prozent) als beim Taxi und höher als beim öffentlichen Verkehr.

Die Preise werden dynamisch berechnet und angeboten – je nach Anzahl der Mitfahrer sowie anderen Parametern wie Fahrzeitpunkt. Weil die Verträge noch nicht unterzeichnet sind, kann Postauto keine Angaben zu den Partnern machen. Zur Zielgruppe des neuen ergänzenden Angebots sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch: „Wir gehen davon aus, dass diese flexiblen Shuttle-Verkehre auch für Personen interessant sein können, die bis dahin nicht oder nur selten mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs waren. An diese Personen denken wir gegenwärtig.“