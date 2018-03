Kanton Aargau Ein Saboteur zerstört eine 12,76 Millionen Franken teure Forschungsanlage am Paul-Scherrer-Institut

Ein Saboteur zerstört eine 12,76 Millionen Franken teure Forschungsanlage am Paul-Scherrer-Institut

Für die bewusste Zerstörung einer Forschungsanlage am Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen verurteilt das Bezirksgericht Brugg einen Informatiker zu 30 Monaten Haft.

Ein Informatiker am Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen, der eine Forschungsanlage falsch programmiert hatte, um sie zu zerstören, wurde vom Bezirksgericht Brugg zu einer Gefängnisstrafe von 30 Monaten verurteilt, davon muss er sechs Monate absitzen. Außerdem muss er Schadenersatz in Höhe von 330 000 Franken zahlen. Die "Aargauer Zeitung" schreibt, dass der hoch qualifizierte Informatiker die Software der Forschungsanlage „Epido“ derart manipulierte, dass die 12,76 Millionen Franken teure Anlage vollständig zerstört wurde.