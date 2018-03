Kanton Aargau Ein Gleitschirmpilot stürzt in Gansingen ab und muss in einem Baum auf Rettung warten

Ein Gleitschirmpilot stürzt in Gansingen ab und muss in einem Baum auf Rettung warten

Vier Stunden lang hing ein abgestürzter Gleitschirmflieger leicht verletzt in einer Baumkrone, bevor er gerettet werden konnte.

Erst nach vier Stunden konnte ein in Gansingen, Bezirk Laufenburg, abgestürzter Gleitschirmpilot aus einer Baumkrone in 25 Meter Höhe gerettet werden. Laut Kantonspolizei war der Mann am Samstag beim Weiler Galten gestartet, als kurz nach dem Start der linke Flügel des Gleitschirms plötzlich einklappte und den Absturz verursachte. Der 49-Jährige blieb mit seinem Paragleiter in einer Baumkrone eines Buchenwaldes 25 Meter über dem Boden hängen. Aufgrund des unwegsamen Geländes dauerte die Rettung des Leichtverletzten vier Stunden.