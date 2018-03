Kanton Aargau EIne Bombendrohung führt zur Sperrung des Bözbergtunnels und dadurch zu Verkehrsbehinderungen

Der Bözbergtunnel ist am Mittwochmorgen wegen einer Bombendrohung gesperrt worden. Ein Autofahrer hatte behauptet, eine Bombe zu transportieren.

Aufgrund einer Bombendrohung ist der Bözbergtunnel am Mittwochmorgen in beiden Tunnelröhren gesperrt worden. Grund für die Sperrung war ein Mann, der behauptete, in seinem Auto eine Bombe zu haben, heißt es im Polizeibericht. Der 41-Jährige hatte demnach in Fahrtrichtung Zürich eine Autopanne. Der Polizeipatrouille erklärte er, dass er eine Bombe transportiere. Daraufhin wurde der Tunnel gesperrt. Nach der ergebnislosen Durchsuchung des Wagens, unter anderem mit einem Sprengstoffspürhund, wurde Entwarnung gegeben.