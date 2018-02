Kanton Aargau Drei Autofahrer retten sich in letzter Sekunde vor Zug-Kollision

Drei Autofahrer retten sich in letzter Sekunde vor Zug-Kollision

Von Bahnschranken waren in Suhr (Schweizer Kanton Aargau) drei Autos eingeschlossen, während ein Zug nahte. Mit einer beherzten Aktion wendete einer der Fahrer im letzten Moment eine Kollision ab.

Glück im Unglück hatten die Insassen von drei Autos, die bei einem Bahnübergang in Suhr bei Aarau von Bahnschranken auf den Schienen eingeschlossen waren. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, durchbrach einer der Autofahrer im Rückwärtsgang die Bahnschranke, so dass alle Wagen noch in letzter Sekunde vor dem herannahenden Zug entkommen konnten. Ein Augenzeuge hatte beobachtet, wie sich die Schranken senkten, während die Autos noch auf den Schienen standen. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.