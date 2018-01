Kanton Aargau Diebe brechen vermehrt Autos auf

Diebe brechen vermehrt Autos in Lenzbrug auf. Sie haben es auf Handtaschen, Smartphones oder Sonnenbrillen abgesehen.

In Lenzburg sind vermehrt Autodiebe unterwegs. Laut Kantonspolizei sind in den vergangenen Tage vermehrt Meldungen eingegangen, bei denen Fahrzeugaufbrüche angezeigt wurden. Dabei hätten es die unbekannten Diebe vor allem auf Handtaschen, Smartphones oder Sonnenbrillen abgesehen. Vor allem geparkte Autos im Westquartier und in der Nähe des Bahnhofes seien in den Abendstunden aufgebrochen worden. Die Vorgehensweise der Täter war stets die gleiche, erst wurde die Scheibe eingeschlagen und dann das Auto nach Wertsachen durchsucht. (eba)