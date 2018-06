von Rosemarie Tillessen

Was sind das nur für komische Gebilde? Menschen? Comicfiguren? Innenräume oder Landschaften? Oder einfach abstrakte Farbfelder? Von allem entdeckt man wohl ein bisschen in der neuen Ausstellung in der Galerie Mauritiushof in Bad Zurzach. Dort zeigt der Stuttgarter Maler, Zeichner und Bildhauer Hannes Steinert (64) unter dem Titel „Poesie der Linie – Wohlklang der Farbe“ knapp 40 Arbeiten.

"Linienspiel mit Formen" nennt der Stuttgarter Künstler Hannes Steinert dieses Ölbild. Bild: Rosemarie Tillessen

Er nennt sie mal „Landschaft“, „Stillleben“, „Blüte“, „Komposition“ oder „Linienspiel mit Formen“. Oder auch ganz konkret „Marokko“ oder „Fuerteventura“. Sie sind in den vergangenen 30 Jahren entstanden und reichen von Mischtechnik aus Öl, Ölkreide und Bleistift auf Papier und Leinwand.

Heitere Grundstimmung

Allen gemeinsam ist eine leichte, schwungvolle Linienführung und eine heitere Grundstimmung. Man kann sich in dieser Mischung aus Gegenständlichem und Abstraktem viel Fantasievolles erfinden. Oder sich einfach an der leuchtenden Farbkraft einer Blume auf gelb-violettem Bildgrund erfreuen.

Diesem farbenfrohen Bild aus Mischtechnik gibt der Künstler Hannes Steinert keinen Titel. Bild: Rosemarie Tillessen

Reizvoll ist die Kombination von Farbgebilden und hauchdünner Bleistiftzeichnung. Nur einmal entdeckt man filigran gezeichnet ein Menschenpaar in weiter Landschaft, sonst bleibt es bei Andeutungen. Ist da eine Kletterwand mit verschiedenen Leitern? Sind da Zäune oder Felsen? Oder vielleicht gar ein Krankenbett?

Bewusster Umgang mit Linien

Bewusst setzt der Künstler Linien zur Begrenzung von Räumen ein, die ihnen oft auch erst die Tiefe geben. Dann wieder nur Farbstreifen – mal als Strand, als Wasser mit kleinen Booten oder als Himmel. Und immer wieder der Mut zu Leerflächen, zu weißen Flecken. Sehr schön schließlich ein Reisebild aus Marokko, das aus der sonstigen Abstraktion herausfällt: erdige Häuser, angedeutete Palmen, und alles mit einem gelben Streifen übermalt, der für Sonne, Gefühle und Wärme stehen könnte. Und hier noch eine Ergänzung: Es ist die letzte organisierte Ausstellung der bisherigen Galeristin Laura Wurster. Wie es weitergeht, konnte der Besucherin noch nicht gesagt werden.

Die Ausstellung ist bis 22. Juli und dann wieder vom 8. bis 19. August mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein