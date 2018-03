Bad Zurzach/Schweiz Die Umfahrung Bad Zurzach ist auf der Zielgeraden

Der Kanton Aargau will seine Altstädte vom Durchgangsverkehr befreien. Die Bauarbeiten in Bad Zurzach dauern voraussichtlich viereinhalb Jahre.

Die Ostumfahrung in Bad Zurzach biegt auf die Zielgerade ein. Der Aargauer Regierungsrat hat das 75,25 Millionen teure Bauprojekt genehmigt und die noch hängigen Einwendungen abgewiesen. Gegen die Ostumfahrung waren 28 Einwendungen eingegangen, nach Verhandlungen wurden deren 19 aufgrund von Zusicherungen zurückgezogen. Falls gegen die Abweisung der neun restlichen Einwendungen keine Rechtsmittel ergriffen werden, soll mit den Bauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2019 begonnen werden, wie die Aargauer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Mit der Ostumfahrung soll der Nord-Süd-Verkehr aus dem Ortskern gelenkt, der Flecken aufgewertet und Bad Zurzach als regionaler Entwicklungsschwerpunkt gestärkt werden. Der durchschnittliche tägliche Verkehr von rund 9800 Fahrzeugen auf der Hauptstraße und zirka 11 000 Fahrzeugen auf der Promenadenstrasse ist eine starke Belastung für die Gemeinde. Mit der Ostumfahrung soll der Nord-Süd-Verkehr über eine Umfahrungsstrasse gelenkt und so die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Flecken gesteigert werden. Auf den bisherigen Durchfahrtsstrassen durch das Städtchen würden Tempo 30 und ein Lastwagenfahrverbot eingeführt.

Der Kanton Aargau will seine historischen Altstädte konsequent vom Durchgangsverkehr befreien. Für den Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) stellt sich bei Umfahrungen indes die Frage der Verhältnismäßigkeit. Der VCS Aargau hält fest, dass in Bad Zurzach das Hauptkriterium einer Verkehrsbelastung von mehr als 15 000 Motorfahrzeugen pro Tag bei weitem nicht erfüllt sei.

Die Umfahrungsstraße Bad Zurzach beinhaltet einen 530 Meter langen Tunnel, führt östlich am Ortskern vorbei und verbindet die beiden Einfallstrassen Bruggerstrasse und Zürcherstraße neu. Bereits im Januar 2013 hatte das Parlament einen Kredit von 49 Millionen Franken genehmigt. Zusätzliche Notausgänge und eine Tunnel-Lüftung waren mitunter ein Grund, wieso der Grosse Rat 2014 über einen Zusatzkredit von 16 Millionen Franken abstimmen musste. Die Gesamtkosten für die Ostumfahrung Bad Zurzach betragen somit 75,26 Millionen Franken, wovon der Kanton 65,26 Millionen Franken übernimmt. 10 Millionen Franken entfallen auf die Gemeinde Bad Zurzach.

Projektleiter Guido Sutter vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt sagt. "Der Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2019 ist ein realistisches Ziel, unter dem Vorbehalt, dass keine weiteren Rechtsmittel ergriffen werden." Als Nächstes steht das ordentliche Landerwerbsverfahren durch den Kanton an. Parallel dazu wird die Submission der Hauptarbeiten vorbereitet. Sutter rechnet mit einer Bauzeit von viereinhalb Jahren, fügt aber an: "Die Abläufe werden noch optimiert. Im besten Fall dauern die Arbeiten dreieinhalb Jahre."