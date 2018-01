Klettgau Die Polizei will nicht nach einer vermissten jungen Frau fahnden

Die Polizei will nicht nach einer vermissten jungen Frau fahnden

Die Familie einer 21-Jährigen ist davon überzeugt, dass ihr etwas Schlimmes passiert ist. Die Polizei will aber trotzdem nicht nach ihr fahnden.

Obwohl eine 21-jährige Frau aus Turgi, Bezirk Baden, seit Anfang November vermisst wird, fahndet die Polizei nicht nach ihr. Laut "Aargauer Zeitung" habe die Kantonspolizei von einer Öffentlichkeitsfahndung abgesehen, da sie als handlungsfähig eingestuft werde. Eine öffentliche Fahndung werde dann durchgeführt, wenn die vermisste Person beispielsweise an Demenz leide oder akute Gefahr an Leib und Leben bestehe. Die Familie der Vermissten glaubt jedoch, dass etwas Schlimmes passiert ist. Die junge Frau wurde zuletzt in Zürich gesehen.