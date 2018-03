Kanton Aargau Die Polizei sucht nach einem Unfallverursacher, der Fahrerflucht begangen hat

Ein Lastwagenfahrer hat laut Polizei auf der Autobahn 1 einen Unfall mit hohem Schaden verursacht und ist einfach weitergefahren.

Die Polizei sucht nach einem Lastwagenfahrer, der auf der Autobahn 1 in Lenzburg ein Auto abdrängte und so einen Unfall mit großem Sachschaden verursachte. Laut Polizei fuhr der Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen auf die A 1 und übersah vermutlich ein auf dem Normalstreifen fahrendes Auto. Dieses musste ausweichen und prallte dabei seitlich in einen auf der Überholspur fahrenden Lieferwagen. Bei beiden kollidierten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Indes setzte der Unfallverursacher, ohne anzuhalten, seine Fahrt fort.