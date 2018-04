Kanton Aargau Das Schweizer Bundesgericht bezeichnet das Urteil der Aargauer Gerichte in einem Mordprozess als Willkür der Vorinstanz

Nachdem ein 47-Jähriger bereits fünf Jahre seiner 15-jährigen Haftstrafe abgesessen hatte, hat ihn das Bundesgericht nun vom Vorwurf des Mordes freigesprochen.

Ein Mann, der mehr als fünf Jahre wegen Mordes im Gefängnis saß, ist nun in letzter Instanz freigesprochen worden. Wie die "Aargauer Zeitung" schreibt, sei dies ein Paukenschlag und eine Schlappe für die Aargauer Gerichte. Diese hatten in der Vorinstanz den heute 47-jährigen Mann für schuldig befunden, in einer Werkstatt in Gränichen, Bezirk Aarau, einen 31-jährigen Monteur erschossen zu haben. Das Urteil, auf Indizien gegründet, lautete 15 Jahre Freiheitsstrafe. Das Bundesgericht in Lausanne sprach von „Willkür der Vorinstanz“ und hob das Urteil auf.