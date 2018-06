von Dennis Kalt, Reinhard Herbrig

Ein positives Resümee ziehen die Organisatoren des Musikfests "Ohren auf!" im Schweizer Laufenburg nach dem ersten von zwei Wochenenden. Das kantonale Musikfest sei bisher reibungslos verlaufen, die Resonanz der Mitwirkenden und Besucher durchweg positiv. Zufrieden ist auch die Stadt- und Feuerwehrmusik aus dem badischen Laufenburg, die als einzige deutsche Kapelle am Wertungsspiel teilnahm.

Dirigent ist mit dem Ergebnis zufrieden

Auf den ersten Blick scheint das Abschneiden der Musiker aus dem badischen Laufenburg nicht überzeugend, belegten sie doch in ihrer Klasse unter 25 teilnehmenden Orchestern den 24. Platz. Er sei dennoch mit dem Ergebnis zufrieden, erklärte Dirigent Klaus Siebold. Die Stadt- und Feuerwehrmusik habe in der zweithöchsten Spielklasse mithalten können.

Es sei bewusst die zweithöchste von vier Spielklassen gewählt worden, um einen Anreiz für besonders talentierte Musiker zu schaffen. Dass es nicht zu einer noch besseren Platzierung gereicht habe, habe an der relativ kurzen Vorbereitungszeit von zehn Wochen für das Aufgabenstück gelegen, das von der Jury mit 74 Punkten bewertet wurde. Für das Selbstwahlstück habe sie 83 Punkte vergeben.

3000 Musikanten spielten auf

Für das Organisationskomitee erklärte Walter Marbot im Rückblick auf das erste Festwochenende des sechstägigen Musikfestes, an dem 3000 Musikanten aufspielten: "Die Stimmung war ausgelassen und die vielen positiven Rückmeldungen von den Zuschauern und Musikanten zeigen, dass das Festkonzept den Erwartungen standgehalten hat", resümiert Marbot. Vor allem der eng gehaltene Perimeter des Festgeländes mit den vielen nahe beieinanderliegenden Festbeizli und Spiellokalen sei auf positive Resonanz gestoßen.

Zuschauer bilden tolle Kulisse für Musikvereine

Besonders viele Zuschauer hätten am Samstag und Sonntag die 250 Meter lange Marschparade-Strecke an der Baslerstraße gesäumt und den Musikvereinen eine tolle Kulisse geboten. Aber auch die fünf Spielorte auf der Eventbühne in der Burgmattstraße, dem Pontonierdepot, in der Stadthalle, der Turnhalle Burgmatt und der katholischen Kirche seien gut besucht gewesen. "10 000 der 20 000 Tombola-Lose wurden verkauft und die Vereine, welche die Festbeizli betreiben, sind alle mit ihrem Umsatz zufrieden gewesen", erzählt Marbot.

Kleines Verkehrschaos am Samstag

Ein kleines Verkehrschaos habe es am Samstagvormittag gegeben, als einige Autos und Lastwagen durch Laufenburg fahren wollten, die Basler-/Winterthurerstraße jedoch aufgrund des Paradewettbewerbes gesperrt wurde. "Es bildet sich ein kleiner Stau, der sich jedoch schnell wieder aufgelöst hat", sagt Marbot. Der Verkehrdienst lotste während der Sperrung via Hintere Bahnhofstraße durch Laufenburg.

Besser mit der Bahn nach Laufenburg

"Wir empfehlen für das kommende Festwochenende, Laufenburg mit dem Auto zu meiden, wenn es nicht unbedingt sein muss", sagt Werner Bertschi, Chef der Polizei Oberes Fricktal. Die Regionalpolizei markierte während des Festwochenendes Präsenz, eingreifen musste sie jedoch nicht. "Es war ein ruhiges Fest", so Bertschi.

Das Programm Freitag, 29. Juni: 18 Uhr: Festbetrieb, DJ Flying High auf der Eventbühne, Duo Liederlig im Bierzelt. 20 Uhr: Azton auf der Eventbühne.

18 Uhr: Festbetrieb, DJ Flying High auf der Eventbühne, Duo Liederlig im Bierzelt. 20 Uhr: Azton auf der Eventbühne. Samstag, 30. Juni: 8.45 bis 17.40 Uhr: Konzertvorträge in der Stadthalle und in der Kirche St. Johann, ganztägig Mardi Grass Jazzband auf dem Festgelände. 11 Uhr: Paradewettbewerb auf der Basler-/Winterthurerstraße. 16 Uhr: Parademusik auf der Basler-/Winterthurerstraße. 17.15 Uhr: Rolling Phones auf der Eventbühne. 18.30 Uhr: Blaskapelle Sorgenbrecher auf der Eventbühne. 19.15 Uhr: Konzertvorträge Höchstklasse-Brass Bands in der Stadthalle. 19.30 Uhr: Paolos Fricktal Krainer im Bierzelt. 21 Uhr: Alpenraudis auf der Eventbühne.

8.45 bis 17.40 Uhr: Konzertvorträge in der Stadthalle und in der Kirche St. Johann, ganztägig Mardi Grass Jazzband auf dem Festgelände. 11 Uhr: Paradewettbewerb auf der Basler-/Winterthurerstraße. 16 Uhr: Parademusik auf der Basler-/Winterthurerstraße. 17.15 Uhr: Rolling Phones auf der Eventbühne. 18.30 Uhr: Blaskapelle Sorgenbrecher auf der Eventbühne. 19.15 Uhr: Konzertvorträge Höchstklasse-Brass Bands in der Stadthalle. 19.30 Uhr: Paolos Fricktal Krainer im Bierzelt. 21 Uhr: Alpenraudis auf der Eventbühne. Sonntag, 1. Juli: 8.40 bis 17.15 Uhr: Konzertvorträge in der Stadthalle, in der Kirche St. Johann und in der Turnhalle Burgmatt, ganztägig Mardi Grass Jazzband auf dem Festgelände. 11.15 und 15.10 Uhr: Paradewettbewerb auf der Basler-/Winterthurerstraße. 13 Uhr: Paolos Fricktal Krainer im Bierzelt. 13.30 Uhr: Blaskapelle Rhybuebe Stein auf der Eventbühne. 16.30 Uhr: Sany Saidap auf der Eventbühne.

