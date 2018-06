Bad Zurzach Das Bezirksgericht Zurzach weist eine Deutsche aus, weil sie wiederholt straffällig geworden ist und Sozialbetrug begangen hat

Eine 42-jährige Deutsche hat nach Überzeugung des Bezirksgerichts Zurzach unrechtmäßig Arbeitslosengeld erhalten. Damit verstieß sie gegen eine Warnung des Migrationsamts, dass sie ausgewiesen wird, wenn sie sich noch Weiteres zu Schulden kommen lässt.

Laut einem Urteil des Bezirksgerichts Zurzach soll eine 42-jährige Deutsche aus der Schweiz ausgewiesen werden, weil sie beim Sozialamt gelogen und illegal Geld bezogen habe. Sie lebt seit 2007 in der Schweiz und ist alleinerziehend. Ihre beiden Töchter besuchen in der Schweiz die Schule, ihre pflegebedürftige Mutter lebt in einem Heim in der Region. Der Vater der Kinder zahlt 600 Franken Alimente und lebt in Deutschland.

Die Frau soll im Herbst unrechtmäßig Sozialhilfe bezogen haben. Sie erhielt für zwei Monate, in denen sie angeblich nicht arbeitete, gut 4500 Franken. Während dessen soll sie rund 6200 Franken verdient haben. „Ich habe nicht richtig gewusst, dass man das sofort melden muss, in Deutschland hat man drei Wochen Zeit dafür“, sagte sie. Richter Cyrill Kramer wies die Angeklagte darauf hin, dass sie das Einkommen bei einem Gespräch auf dem Sozialamt verschwiegen habe. „Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, das war ein großer Fehler, und das tut mir auch leid“, sagte die Frau.

Bei der Verhandlung zeigte sich, dass die Frau rund 70 000 Franken Schulden hat. Sie ist in der Schweiz mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten und hat fünf Vorstrafen. Die Frau fuhr Auto, obwohl ihr der Führerschein entzogen war, sie fälschte ein Arztzeugnis, um Arbeitslosengeld zu erhalten, bezahlte die Geldstrafe nicht und muss mit einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen. „Und Sie haben vom Migrationsamt eine Verwarnung erhalten, mit dem Hinweis, dass Ihnen bei einer nächsten Verfehlung der Entzug der Aufenthaltsbewilligung droht“, ergänzte Kramer. Dass sie danach wieder straffällig geworden sei, sei für ihn unverständlich.

Die Staatsanwaltschaft verlangte eine Geldstrafe von 3000 Franken und eine fünfjährige Landesverweisung. Dies, weil Sozialhilfebetrug ein Katalogdelikt ist, also eine Straftat, die laut der Ausschaffungsinitiative die zwingende Landesverweisung zur Folge hat. Die Pflichtverteidigerin sagte, es handle sich um einen leichten Fall, ihre Mandantin solle bestraft, aber nicht ausgewiesen werden. Zudem widerspreche eine Landesverweisung dem Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Dieses sehe eine solche Maßnahme nur vor, wenn eine Person die öffentliche Sicherheit gefährde. Es liege ein Härtefall vor, für die Kinder wäre eine Rückkehr nach Deutschland ein großer Einschnitt.

Der Richter verhängte eine Geldstrafe von 3000 Franken und sprach eine fünfjährige Landesverweisung aus. Das Freizügigkeitsabkommen sehe eine Landesverweisung auch bei Gefährdung der öffentlichen Ordnung vor. Die Beschuldigte habe sich in den elf Jahren, die sie in der Schweiz ist, kaum um die dortige Rechtsordnung gekümmert. Sie sei uneinsichtig, immer wieder straffällig geworden und habe trotz Verwarnung des Migrationsamts erneut ein Delikt begangen, „das ist nicht nachvollziehbar“. Ein Härtefall liege nicht vor, die Kinder könnten ihre Ausbildung in Deutschland weiterführen.