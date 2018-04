vor 9 Stunden Martin Rupf Kanton Aargau/Baden Darum möchte der Gewerbeverein Baden, dass die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet sind

Wenn das neue Thermalbad in Baden 2020 in Betrieb geht, sollen Geschäfte auch an den Sonntagen offen haben dürfen. Der Geschäftsführer des Gewerbevereins City Com sieht in einer solchen Regelung viele Vorteile. Warum, erfahren Sie hier.