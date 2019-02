von Eva Baumgartner

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Aarau, bei dem vor vier Wochen eine 66-Jährige, getötet wurde, ist ein 28-Jähriger verhaftet worden. Laut Staatsanwaltschaft wird dem Verhafteten vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Demnach war seit der Tat eine 30-köpfige Sonderkommission im Einsatz, deren Ermittlungen zur Festnahme führten. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden jedoch keine weiteren Angaben dazu gemacht. Der mutmaßliche Täter stammt aus der Region, er soll die Rentnerin, die allein lebte, vor ihrem Haus niedergestochen haben.

Zwei Schnapsdiebe werden geschnappt, als sie ihren Rausch ausschlafen

Im wahrsten Sinne ein böses Erwachen gab es für zwei mutmaßliche Ladendiebe. Sie wurden von der Polizei aufgeweckt und verhaftet. Laut Polizeiangaben erregte ein auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Rothrist, Bezirk Zofingen, geparktes Auto, in dem zwei Männer schliefen, den Verdacht eines Mitarbeiters. Die Polizeipatrouille weckte die Schlafenden, die offensichtlich ihren Rausch ausschliefen, und kontrollierten die Männer ohne Wohnsitz in der Schweiz. Im Auto befand sich das Diebesgut in Form von zahlreichen Schnapsflaschen.

Nachdem ein Elfjähriger von einem Auto angefahren wurde, sucht die Polizei nun den Fahrer

Die Kantonspolizei Aargau fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag einen elfjährigen Schüler in Strengelbach, Bezirk Zofingen, auf dem Zebrastreifen anfuhr und den Jungen verletzt zurückließ. Wie die Polizei mitteilt, wurde durch die Kollision mit dem Wagen das Kind zu Boden geworfen, dabei habe der Fahrer kurz angehalten, sei dann aber einfach weitergefahren. Der verletzte Junge ging zunächst noch zur Schule, ließ sich aber später im Spital untersuchen. Dort wurden verschiedene Prellungen und ein Bruch am Knie festgestellt.

Der Psychiater, der eine Patientin missbraucht hat soll vom Ärzteverband ausgeschlossen werden

Der Aargauer Ärzteverband hat ein Standesverfahren im Falle des Psychiaters in die Wege geleitet, der wegen Ausnützung einer Notlage verurteilt worden ist. Der Psychiater an einer Aargauer Klinik hatte jahrelang eine Patientin missbraucht und wurde wegen mehrfacher Ausnützung einer Notlage verurteilt. Jetzt reagiert der Aargauer Ärzteverband mit dem eingeleiteten Standesverfahren, bei dem womöglich ein Ausschluss des Psychiaters droht. Laut „Aargauer Zeitung“ wäre dieser Ausschluss aber kein Berufsverbot, dies könne nur der Kanton verhängen.