Rietheim/Küssaberg Auen Rhein bei Rietheim: Ausflugsziel für Natur- und Vogelliebhaber

2014 und 2015 wurde der Rhein bei Rietheim für rund 8,5 Millionen Euro renaturiert. Heute bietet der Auen Rhein vielen Lebewesen einen Lebensraum.

Küssaberg/CH Rietheim (rs) Der Auen Rhein bei Rietheim in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Kadelburg ist ein lohnendes Ausflugsziel für Natur- und Vogelliebhaber. 2014 und 2015 wurde diese für rund 8,5 Millionen Franken renaturiert. Der Rhein zwischen Bad Zurzach und Koblenz floss einst im breiten Tal mit viel Auslauf. Hochwasser überschwemmten oft Nutzland und vernichteten die Saaten der Landwirtschaft. Im vorigen Jahrhundert wurde nach Lösungen gesucht, um den Fluss zu bändigen. 1920 wurde ein Seitenarm durch eine Zuschüttung vom Rhein abgetrennt. Der Uferbereich ist höher gelegt worden, um das Überschwemmungs-Risiko zu mindern. Im Jahr 1960 war ein Teilbereich für ein geplantes Flusskraftwerk, das dann allerdings ie gebaut wurde, großflächig aufgeschüttet und mit Zuchtpapeln aufgeforstet. Der Fluss war gezähmt.

In der Zwischenzeit ist die Bedeutung des Lebensraums Aue neu entdeckt worden. Das Gebiet bei Rietheim erstreckt sich über 35 Hektar auf 1,5 Kilometer Länge. Um diese Landschaft wieder in einen naturgemäßen Zustand zu versetzen, haben der Kanton Aargau und Pro Natura das Land erworben. Bund, Kanton und Pro Natura haben 8,5 Millionen Franken in die Renaturierung investiert. 2014 und 2015 fanden die Hauptarbeiten statt. Viele Aufschüttungen und feste Wege sowie standortfremde Pflanzen wurden entfernt, Weiher und Tümpel neu ausgehoben, und der Seitenarm des kleinen Rheins nach alten Plänen freigelegt. Aus den angrenzenden Äckern sind artenreiche Wiesen und Weiden geworden.

Auen bedecken nur noch 0,3 Prozent der Landesfläche in der Schweiz, beherbergen aber 40 Prozent aller Tierarten und mehr als die Hälfte der über 3000 Planzenarten. "In einer dicht besiedelten Region ist die Renaturierung von Auen eine hoch komplexe Angelegenheit, welche große Anstrengungen von allen erfordert, der Politik, der Wirtschaft, der Bevölkerung und der Umweltverbände", so Thoma Urfer, Präsident von Pro Natura Aargau.

In der Aue bei Rietheim findet man auf kleiner Fläche viele Lebensräume. Angesiedelt haben sich dort Biber, Käfer, Libellen Wildbienen, Heuschrecken, Eisvögel und Kröten. Am kostenpflichtigen Parkplatz befindet sich eine Infotafel über Pflanzen und Tiere sowie kostenlose Flyer über Wanderwege.