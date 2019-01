von Manuel Bühlmann

Ein Autofahrer in der Schweizer Nachbarschaft des Kreises Waldshut leidet bis heute unter den Folgen eines Unfalls und will deshalb Geld von der Invalidenversicherung (IV). Der Aargauer dramatisiere seine Beschwerden, sagen Gutachter. Auch das Bundesgericht sieht keinen Anspruch auf eine Rente. Grundlage des Urteils waren auch Video-Überwachungen, die Aufschlüsse zum Gesundheitszustand des Mannes geben sollten.

Was war passiert? In einer Kurve auf der Staffelegg-Passstraße zwischen Aarau und dem Fricktal kam es zur Frontalkollision: Ein Motorradfahrer prallte beim Überholen in ein entgegenkommendes Auto und wurde weggeschleudert. Die Rettungskräfte hätten nur noch seinen Tod feststellen können, schrieb die Aargauer Kantonspolizei damals in einer Mitteilung. Mehr als zwölf Jahre sind seit dem Unfall vom September 2006 in Küttigen vergangen. Den Autofahrer traf keine Schuld, er lenkte sein Fahrzeug korrekt. Spuren hinterließ der Unfall bei ihm trotzdem: Ärzte stellten bei ihm rund vier Monate später ein Schleudertrauma, einen dringenden Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung sowie ein Schmerzsyndrom fest.

Ablehnung kommt sieben Jahre nach dem Antrag

Kurz nach dieser Diagnose beantragte der Mann eine Rente bei der Invalidenversicherung. 2014, sieben Jahre später, wurde sein Gesuch aber abgelehnt. Vor dem kantonalen Versicherungsgericht erreichte der Aargauer einen Teilerfolg, die IV-Stelle musste weitere Abklärungen treffen. Und dieser Aufforderung kamen die Zuständigen auch nach. Er wurde erneut begutachtet und an zehn Tagen beobachtet. 2017 folgte der nächste Entscheid, mit dem gleichen Ergebnis wie drei Jahre zuvor: Gesuch abgelehnt.

Damit wollte sich der Mann nicht abfinden, mit einer Beschwerde wandte er sich an das Aargauer Versicherungsgericht, ohne Erfolg. Als letzte Instanz blieb ihm deshalb nur noch das Bundesgericht. Aus dem jetzt veröffentlichten Urteil geht hervor: Die Videosequenzen, die bei den Überwachungen aufgenommen worden sind, spielten eine wichtige Rolle beim Entscheid.

Videos seien nicht aussagekräftig

Das Versicherungsgericht stellte einen deutlichen Unterschied fest zwischen dem Bild, das der Mann bei der Begutachtung präsentiert habe, und jenem in den gefilmten Szenen. Es liege mit großer Wahrscheinlichkeit eine bewusste Aggravation – also eine Übertreibung – in Bezug auf den eigenen Gesundheitszustand vor, konstatierte ein Gutachter. Der Verdacht: Um an eine IV-Rente zu kommen, stellte er seine Beschwerden gravierender dar, als sie in Wirklichkeit waren. Vergeblich wehrte der Betroffene sich gegen diese Einschätzung mit Verweis auf die Stellungnahme eines Psychiaters, der das Videomaterial als unvollständig bezeichnet und unter anderem festgehalten hatte, gewisse Schwankungen im Befinden ließen sich aufgrund der psychischen Störung erklären.