Kanton Aargau Älteres Ehepaarliegt tot in Wohnung

Ein älteres Ehepaar wird tot in der Wohnung aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen hat einer der Ehepartner den Anderen getötet und dann sich selbst.

In Oftringen, Bezirk Zofingen, wurden ein älteres Ehepaar tot in der Wohnung aufgefunden.Wie die Polizei mitteilt, sei die Meldung am Freitagabend eingegangen. Beim Eintreffen der Beamten in dem Mehrfamilienhaus wurde das 79 und 82 Jahre alte Ehepaar mit tödlichen Schussverletzungen aufgefunden. Erste Erkenntnisse hätten ergeben, dass einer der Ehepartner den Anderen tötete und dann sich selbst. Erst am vergangenen Mittwoch erschoss im Spital in Affoltern ein 83-jähriger Mann sein gleichaltrige kranke Frau und dann sich selbst. (eba)