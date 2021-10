Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag am Flughafen Zürich. Ein 46-Jähriger war von São Paulo nach Zürich geflogen. Dort wollte er einen Anschlussflug nach Paris nehmen.

Doch der Mann hatte Pech: Er musste sich im Transitbereich einer zufälligen Routinekontrolle unterziehen. Dabei stellten die Polizisten im Reisegepäck des 46-Jährigen zwei mit Kokain gefüllte Spirituosenflaschen sicher. Um die genaue Menge festzustellen, haben die Behörden die flüssigen Drogen dem Forensischen Institut Zürich übergeben.

Verflüssigen, um es besser zu verstecken

Drogenhändler nutzen zunehmend neue Techniken, um verbotene Substanzen besser in Gegenständen oder gar in menschlichen Körpern verstecken zu können, darunter ist auch flüssiges Kokain. In europäischen Labors sollen die flüssigen Betäubungsmittel dann wieder zu Pulver umgewandelt und auf den Rauschgiftmarkt gebracht werden, wozu es in diesem einen Fall nicht mehr kommen kann.

Den festgenommenen 46-jährigen Mann hat die Polizei im Anschluss an ihre Befragungen an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland überstellt. Ihm droht nun eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr.