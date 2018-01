Kanton Zürich Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen sind auf der Autobahn A53 in Wangen bei Dübendorf zwei Personen verletzt worden.

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn A 53 bei Dübendorf in Fahrtrichtung Brüttisellen, Bezirk Uster; zwischen einem Lieferwagen und einem Personenwagen führte zu schweren Verkehrsbehinderungen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen, so die Kantonspolizei, geriet der Lieferwagen durch die Kollision auf ein Wiesenbord und fiel zurück auf den Pannenstreifen, wo er auf dem Dach liegen bleib. Beide Unfallbeteiligte, eine Frau und ein Mann, mussten mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht werden. (eba)