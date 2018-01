vor 4 Stunden eva baumgartner Kanton Zürich Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Drei Personen sind am Donnerstag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur-Töss verletzt worden. Der Sachschaden wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Die Ursache des Feuers ist unbekannt.