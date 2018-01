Kanton Zürich Polizei verhaftet zwei Taschendiebe

Die Kantonspolizei Zürich nimmt mehrere Taschendiebe fest.

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Samstagmorgen im Zürcher Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Taschendiebe verhaftet. Laut Polizeiangaben hatten Fahnder kurz nach sechs Uhr im Hauptbahnhof zwei junge Männer dabei beobachtet, wie diese sich bei einem Ticketautomaten einer älteren Dame in verdächtiger Weise näherten. Bei der Personenkontrolle und der Durchsuchung der 17 und 23 Jahre alten Männer, kam ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon zum Vorschein, das in der Nacht zuvor bei einem Taschendiebstahl entwendet worden war. (eba)