Kanton Zürich Polizei verhaftet mutmaßliche Tankstellenräuber

Die Kantonspolizei hat drei Tatverdächtige der Raubüberfälle auf Tankstellenshops in Dielsdorf und Uster festgenommen.

Die Raubüberfälle auf Tankstellenshops in Dielsdorf und Uster, so meldet die Kantonspolizei, sind vermutlich aufgeklärt. Demnach wurden drei mutmaßlicher Täter, denen die Überfälle zur Last gelegt werden, verhaftet.

Ein erster 55-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits vergangene Woche festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten zu zwei weiteren Verhaftungen. Darunter seien ein 33-jähriger Mann aus dem Aargau und ein 14-jähriger Schweizer aus dem Kanton Zürich, der den Überfall auf die Tankstelle in Uster gestanden habe.