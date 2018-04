Kanton Zürich Elfjähriger gerät unter Lastwagen

Ein elfjähriger Kickboardfahrer gerät in Winterthur unter einen Lastwagen.

Ein elfjähriger Junge, der mit dem Kickboard in Winterthur unterwegs war, geriet unter einen Lastwagen und wurde dabei schwer verletzt. Der tragische Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, so die Polizeimitteilung, demnach kam es zu einem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Lastwagen. Der Junge geriet dabei unter das schwere Fahrzeug. Der 46-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Auch die Mitschüler des schwerverletzten Jungen sowie mehrere Passanten, die den Unfall miterlebten, standen unter Schock und mussten betreut werden. (eba)