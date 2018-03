Kanton Zürich Eine zivile Patrouille am Flughafen Zürich schnappt einen Ladendieb

Eine zivile Patrouille am Flughafen Zürich schnappt einen Ladendieb

Ein Ladendieb ist einer Zivilpatrouille am Flughafen Zürich aufgefallen, weil er sich verdächtig verhalten hat. Er hatte Kosmetikartikel und Sportbekleidung im Wert von 1300 Franken dabei.

Auf dem Flughafen Zürich ging der Polizei ein Ladendieb ins Netz. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann einer zivilen Patrouille durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Demnach folgten die Beamten dem Verdächtigen zur Gepäckaufbewahrung, wo er eine Tasche aus dem Schließfach holte. Bei der Kontrolle wurde das Diebesgut entdeckt: Kosmetikartikel und Sportbekleidung im Wert von 1300 Franken. Der 33-jährige Mann wurde verhaftet, er gestand seine Diebstähle, die er in verschiedenen Läden in Zürich und am Hauptbahnhof begangen hatte.