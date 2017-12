Kanton Zürich Eine Straßenbahn erfasst in Zürich einen 34-jährigen Fußgänger

Ein 34-Jähriger ist am Mittwoch im Zürcher Kreis eins von einer Tram erfasst worden. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Mittwoch im Zürcher Kreis eins gekommen, bei dem ein 34-jähriger Mann von einer Tram erfasst und verletzt wurde. Laut Polizeiangaben passierte der Unfall um die Mittagszeit in der Bahnhofstraße, Abzweig Uraniastraße, als der Fußgänger von der Straßenbahn erfasst und schnellstmöglicht ins Spital gebracht wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Stadtpolizei abgeklärt. Der Trambetrieb in der Bahnhofstraße musste zeitweise in Richtung Hauptbahnhof unterbrochen werden.