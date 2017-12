Kanton Zürich Eine Partygesellschaft greift Polizisten an

Eine Partygesellschaft greift Polizisten an

Eine illegale Party mit etwa 200 Feiernden eskaliert, als Polizisten die Veranstaltung auflösen wollen und mit verschiedenen Gegenständen angegriffen werden.

Eine illegale Party im Bereich des Zürcher Hardplatzes ist in gewaltsamen Auseinandersetzungen eskaliert. Erst der Einsatz von Reizgas schlug die Partygesellschaft mit rund 200 Personen in die Flucht. Laut Polizeiangaben ging die Meldung in der Nacht zum Dienstag ein. Demnach wurden die eintreffenden Beamten sogleich mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen und mit Eisenstangen angegriffen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, kam es zu weiteren Ausschreitungen, sodass schließlich Reizgas eingesetzt wurde.