Kanton Zürich Ein Trickbetrüger geht der Polizei in Zürich in die Falle

Ein Trickbetrüger geht der Polizei in Zürich in die Falle

Die Masche, eine Rentnerin als angeblicher Polizist anzurufen, um ihre Wertsachen zu ergaunern, hat in Zürich nicht geklappt.

Die Stadtpolizei Zürich hat am Mittwoch einen Trickbetrüger verhaftet, der sich als falscher Polizist ausgab und eine Frau aus dem Kreis Neun um ihre Wertsachen bringen wollte. Laut Polizei habe sich eine unbekannte Anruferin bei der Rentnerin als Polizistin ausgegeben und ihr mitgeteilt, dass ihre Wertsachen nicht mehr sicher seien und sie diese in eine Tasche packen soll, damit man sie in Sicherheit bringen könne. Die Angerufene informierte die Polizei. Bei der vereinbarten Übergabe konnte dann ein 31-jähriger Mann festgenommen werden.