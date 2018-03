Kanton Zürich Ein Räuber, der ein Lebensmittelgeschäft überfallen hat, verliert seine Beute auf der Flucht

Ein Unbekannter hat einen Lebensmittelmarkt in Gütighausen überfallen und dabei mehrere Hundert Franken erbeutet. Diese verlor er allerdings auf der Flucht wieder.

Die Kantonspolizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der in Gütighausen, Bezirk Andelfingen, am Freitagabend einen Lebensmittelladen überfallen hat und dabei eine Angestellte verletzte. Laut Polizeiangaben fand der Überfall gegen 18.30 Uhr statt. Um an das Geld zu kommen, schlug er demnach der einzig anwesenden Verkäuferin mehrmals mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Auf der Flucht verlor er jedoch seine Beute in Höhe von mehreren Hundert Franken, die eine Passantin kurz darauf fand. Die Angestellte wurde leicht verletzt.