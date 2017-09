Kanton Zürich Ein 58-Jähriger wird in flagranti wegen sexueller Belästigung festgenommen

Ein 58-Jähriger wird in flagranti wegen sexueller Belästigung festgenommen

Die Polizei nimmt einen Mann wegen sexueller Belästigungen mehrerer älterer Frauen am Bahnhof Winterthur fest.

Die Kantonspolizei Zürich hat einen 53-jährigen Mann festgenommen, der seit rund einem Monat beim Bahnhof Winterthur mehrere ältere Frauen sexuell belästigt haben soll. Der Verhaftete sei grundsätzlich geständig, teilte die Polizei am Montag mit. Die Verhaftung erfolgte am Freitagnachmittag – in flagranti. Demnach wurde die Polizei durch eine Anzeige wegen sexueller Nötigung von Frauen im Rentenalter alarmiert. Die folgenden Ermittlungen und die eingeleitete Fahndung führten zur Festnahme des Mannes mit Wohnsitz im Kanton Zürich.